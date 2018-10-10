Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 10 Ekim 2018 Çeyrek altın fiyatları )

Altının ons fiyatı gerilerken, gram altın 233,3 liradan, çeyrek altın ise 383 liradan işlem görüyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, Çin yuanında yaşanan sert düşüşlerden ons altın fiyatının olumsuz etkilendiğini belirtti.

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 233,3 lira seviyelerinde dengelendi. Dün, 232,8-234,9 dar bandı içinde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 233,4 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen altından 233,3 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 383 lira, Cumhuriyet altını da 1.560 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.190,04 dolardan işlem görüyor.

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ALTIN FİYATLARINDA 'ÇİN' ETKİSİ

AA Finans Analisti İslam Memiş, Çin yuanında yaşanan sert düşüşlerden ons altın fiyatının olumsuz etkilendiğini belirterek, "Çin borsalarında yaşanan düşüş, İtalya’da ekonomik kriz endişesi ve İngiltere'nin Brexit süreci ile euro/dolar paritesinde yaşanan gerilemeler bu hafta piyasalarda risk unsurları olarak takip ediliyor. ABD varlıklarında yaşanan yükselişlerin de altın talebinin azalmasında etkili olduğunu söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Ons altının baskı altında kalmaya devam etse de 1.187 doların altına düşmediğine dikkati çeken Memiş, teknik açıdan ons altında 1.187 doların destek, 1.198 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

Memiş, dolar kurundaki gerileme ile altının ons fiyatındaki yükselişlerin altının gram fiyatının dar bant aralığında işlem görmesine neden olduğunu ifade eden Memiş, teknik açıdan gram altında 232 liranın destek, 235 liranın direnç konumuna geldiğini belirtti.

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