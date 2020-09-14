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Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 14 Eylül altın fiyatları

14.09.2020 - 08:47 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 14 Eylül altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 468 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1951 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1947 dolardan işlem görüyor. İşte aracı kurumların altın analizleri...

ALTIN FİYATLARINDA BU SEVİYELERE DİKKAT
Işık Menkul

20 Mart'tan başlayan yükselen trend çizgisi civarında hayli  sıkışan Değerli Metal'de, şuan için 1947 dolar direncine yakın  fiyatlama görülmekte. Yeni haftanın ilk gününde yukarı yönlü  hareketler görülmesi halinde  1956, 1966, 1970, 1976, 1982 direnç  seviyeleri ilk etapta takip edilebilir. Diğer taraftan, yükselen  trendin aşağı yönlü bir kez daha ihlâl edilmesi durumunda ise   1932, 1925 ve 1912 destek noktalarını bir kez daha izleyeceğiz. Yine, teknik  olarak ve daha aşağıdaki yatay 1902 destek noktaları da olası trend  değişimi açısından önem arz edecek.

ONS ALTIN YÜKSELEN TREND KANALININ ALTINDA
IKON Menkul

Geçtiğimiz hafta 1904 destek bandı üzerinde gelişen tepki  alımlarıyla altına kırdığı yükselen trend kanalı içerisine girme  çabası sergileyen Ons Altın bunda başarılı olamadı ve hafta kapanışını  yükselen kanalın alt bandı bölgesinde gerçekleştirdi. Yeni işlem  haftasına 1935 destek bandının hemen üzerinde başlayan Ons Altında  düşüş eğiliminin ön plana çıkması halinde siyah daralan üçgen  yapısının alt bandı ve 1904 seviyesi sonraki destek bölgeleri olarak  izlenebilir. Diğer yandan olası yukarı yönlü hareketlerde ise yükselen  trend kanalının üst bandı üzerinde ki tutunmaları takip edeceğiz. 

Destekler: 1935-1904-1862
Dirençler: 1970-1992-2015


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