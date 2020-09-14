Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 14 Eylül altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 468 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1951 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1947 dolardan işlem görüyor. İşte aracı kurumların altın analizleri...

ALTIN FİYATLARINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Işık Menkul

20 Mart'tan başlayan yükselen trend çizgisi civarında hayli sıkışan Değerli Metal'de, şuan için 1947 dolar direncine yakın fiyatlama görülmekte. Yeni haftanın ilk gününde yukarı yönlü hareketler görülmesi halinde 1956, 1966, 1970, 1976, 1982 direnç seviyeleri ilk etapta takip edilebilir. Diğer taraftan, yükselen trendin aşağı yönlü bir kez daha ihlâl edilmesi durumunda ise 1932, 1925 ve 1912 destek noktalarını bir kez daha izleyeceğiz. Yine, teknik olarak ve daha aşağıdaki yatay 1902 destek noktaları da olası trend değişimi açısından önem arz edecek.

ONS ALTIN YÜKSELEN TREND KANALININ ALTINDA

IKON Menkul

Geçtiğimiz hafta 1904 destek bandı üzerinde gelişen tepki alımlarıyla altına kırdığı yükselen trend kanalı içerisine girme çabası sergileyen Ons Altın bunda başarılı olamadı ve hafta kapanışını yükselen kanalın alt bandı bölgesinde gerçekleştirdi. Yeni işlem haftasına 1935 destek bandının hemen üzerinde başlayan Ons Altında düşüş eğiliminin ön plana çıkması halinde siyah daralan üçgen yapısının alt bandı ve 1904 seviyesi sonraki destek bölgeleri olarak izlenebilir. Diğer yandan olası yukarı yönlü hareketlerde ise yükselen trend kanalının üst bandı üzerinde ki tutunmaları takip edeceğiz.

Destekler: 1935-1904-1862

Dirençler: 1970-1992-2015

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