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Gram altın, Çeyrek altın, Altın yorum, 27 Ağustos altın fiyatları

27.08.2020 - 08:37 | Son Güncelleme :
Gram altın, Çeyrek altın, Altın yorum, 27 Ağustos altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 459 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1955 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1942 dolardan işlem görüyor. İşte aracı kurumların bugünkü altın fiyatları analizi...

ONS ALTIN 1903 DOLARDAN DÖNDÜ, YÜKSELEN KANAL KORUNDU
IKON Menkul

Ons Altın dün  1903 $’a kadar geri çekildi. Bu geri çekilme,  grafikte bir süredir öneminden bahsettiğimiz yükselen fiyat kanalının üst bandından döndü. Bu bölgeden gelen tepki sonrasında ise 1960 direncine yakın bir bölgeye tepki geldi.

Asya seansında 1945 seviyesi üzerinde tutunmaya çalışıyor. Bu  bölgede artık sıkışma belirgin. Gün içi hareketlerde 1960’ın  üzerindeki günlük mum kapanışları pozitif hareketleri tekrar güçlü  şekilde tetikleyebilir. Olası kar satışlarında ise öncelikle 1926  desteği, sonrasında da kanalın alt bandı önemli destek  hatları olarak  karşımıza çıkacak. Kanalın kırılması düşüş eğilimini güçlendirerek  devam ettirebilir.

Günlük RSI(14) indikatörü kendi 50 seviyesi üzerinde tutunmaya  devam ediyor. Dün 1903 $’a kadar geri çekilme yaşanmasına rağmen bu 50  seviyesi kırılmadı. RSI’ın günlük kapanışta 50’nin altına geri  çekilmesi negatif eğilimi tetikleyebilir.

Destekler: 1945 – 1926 – 1897
Dirençler: 1960 – 1981 – 2015"

ONS ALTINDA VOLATİLİTE YÜKSEK 
ÜNLÜ & Co/DAHA

Ons altında volatilite yüksek seyrediyor. ABD’de dayanıklı mal siparişlerinin %4,3 artması beklenirken %11,2 gibi güçlü bir artış göstermesi ons altın üzerindeki baskının artmasına neden oldu. 1903 doların altını gören ons altın sonrasında gelen tepki alımları ile kayıplarını telafi etmeyi ise başardı.

FED BAŞKANI POWELL’IN KONUŞMASI KRİTİK OLACAK
Tacirler Yatırım

Bir süredir bültenlerimizde, ons altında geçtiğimiz hafta  ortasından bu yana etkili olan geri çekilme hareketinin 1900  seviyesine  doğru sürebileceğini, ancak fiyatların güçlü bir destek  seviyesi olarak ön plana çıkan 1900 seviyesi altına sarkmasını  beklemediğimizi ifade ediyorduk. Koronavirüs aşısına yönelik  gelişmeler ve gelen olumlu verilerin etkisi ile birlikte piyasalarda  artan güçlü risk iştahı çerçevesinde dün beklediğimiz hareketi  gerçekleştirerek düşüşünü hızlandıran ons altın, 1902,84 seviyesine  kadar inerek orta vadeli yükseliş trendi sınırına kadar geriledi.

Orta vadeli  trend sınırına denk gelen ve güçlü bir psikolojik güçlü destek olan 1900 seviyesi üzerinde tutunmayı başaran ons altın, dolar endeksinde  öğleden sonra yoğunlaşan satışlar ve %1’in üzerinde düşüş kaydeden ABD 10 yıllık tahvil faizinin etkisi ile birlikte kayıplarını kısa süre  içerisinde telafi etti. Yaşadığı sert satış baskılarının ardından  öğleden sonra yönünü yukarı  çevi  n ons altın, 1950 seviyesi üzerine  ulaşarak günü yükselişle tamamladı.

Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1943 seviyesinden işlem  görüyor. Orta vadeli yükseliş trendi bünyesindeki hareketine  devam  etmekte olan ons altında, momentum osilatörleri ve trend göstergeleri  fiyatların 1900 seviyesi üzerinde tutunmaya devam edebileceğine işaret  ediyor. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda,  altın fiyatlarında kısa vadede 1900 – 1960 bandında bir seyir görmeyi  bekliyoruz. Diğer yandan, altın fiyatlarındaki görünüm açısından dolar  endeksi ve ABD tahvil  faizlerindeki seyri de yakından izlemeye devam  edeceğiz. Endeksteki ve tahvil getirilerindeki yukarı yönlü eğilimin  hızlanması, altındaki düşüş hareketinin daha fazla ön plana çıkmasına  neden olabilir.

Yurt dışı piyasalarda bugün başlayan olan Jackson Hole sempozyumu  ve Fed Başkanı Powell’ın sempozyumda Türkiye saatiyle  16:10’da  gerçekleştireceği konuşma ön planda olacak. Bunun yanı sıra ABD’de 2Ç20’ye ilişkin GSYİH Büyüme Oranı, Tüketici Harcamaları ve Çeyreklik Çekirdek Kişisel Tüketici Harcamaları verilerinin ikinci okuması  açıklanacak. Son olarak Avrupa Merkez Bankası Başekonomisti Lane’in Türkiye saatiyle 18:50’de gerçekleştireceği konuşma takip edilecek.  


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