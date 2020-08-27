Gram altın, Çeyrek altın, Altın yorum, 27 Ağustos altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 459 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1955 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1942 dolardan işlem görüyor. İşte aracı kurumların bugünkü altın fiyatları analizi...

ONS ALTIN 1903 DOLARDAN DÖNDÜ, YÜKSELEN KANAL KORUNDU

IKON Menkul

Ons Altın dün 1903 $’a kadar geri çekildi. Bu geri çekilme, grafikte bir süredir öneminden bahsettiğimiz yükselen fiyat kanalının üst bandından döndü. Bu bölgeden gelen tepki sonrasında ise 1960 direncine yakın bir bölgeye tepki geldi.

Asya seansında 1945 seviyesi üzerinde tutunmaya çalışıyor. Bu bölgede artık sıkışma belirgin. Gün içi hareketlerde 1960’ın üzerindeki günlük mum kapanışları pozitif hareketleri tekrar güçlü şekilde tetikleyebilir. Olası kar satışlarında ise öncelikle 1926 desteği, sonrasında da kanalın alt bandı önemli destek hatları olarak karşımıza çıkacak. Kanalın kırılması düşüş eğilimini güçlendirerek devam ettirebilir.

Günlük RSI(14) indikatörü kendi 50 seviyesi üzerinde tutunmaya devam ediyor. Dün 1903 $’a kadar geri çekilme yaşanmasına rağmen bu 50 seviyesi kırılmadı. RSI’ın günlük kapanışta 50’nin altına geri çekilmesi negatif eğilimi tetikleyebilir.

Destekler: 1945 – 1926 – 1897

Dirençler: 1960 – 1981 – 2015"

ONS ALTINDA VOLATİLİTE YÜKSEK

ÜNLÜ & Co/DAHA

Ons altında volatilite yüksek seyrediyor. ABD’de dayanıklı mal siparişlerinin %4,3 artması beklenirken %11,2 gibi güçlü bir artış göstermesi ons altın üzerindeki baskının artmasına neden oldu. 1903 doların altını gören ons altın sonrasında gelen tepki alımları ile kayıplarını telafi etmeyi ise başardı.

FED BAŞKANI POWELL’IN KONUŞMASI KRİTİK OLACAK

Tacirler Yatırım

Bir süredir bültenlerimizde, ons altında geçtiğimiz hafta ortasından bu yana etkili olan geri çekilme hareketinin 1900 seviyesine doğru sürebileceğini, ancak fiyatların güçlü bir destek seviyesi olarak ön plana çıkan 1900 seviyesi altına sarkmasını beklemediğimizi ifade ediyorduk. Koronavirüs aşısına yönelik gelişmeler ve gelen olumlu verilerin etkisi ile birlikte piyasalarda artan güçlü risk iştahı çerçevesinde dün beklediğimiz hareketi gerçekleştirerek düşüşünü hızlandıran ons altın, 1902,84 seviyesine kadar inerek orta vadeli yükseliş trendi sınırına kadar geriledi.

Orta vadeli trend sınırına denk gelen ve güçlü bir psikolojik güçlü destek olan 1900 seviyesi üzerinde tutunmayı başaran ons altın, dolar endeksinde öğleden sonra yoğunlaşan satışlar ve %1’in üzerinde düşüş kaydeden ABD 10 yıllık tahvil faizinin etkisi ile birlikte kayıplarını kısa süre içerisinde telafi etti. Yaşadığı sert satış baskılarının ardından öğleden sonra yönünü yukarı çevi n ons altın, 1950 seviyesi üzerine ulaşarak günü yükselişle tamamladı.

Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1943 seviyesinden işlem görüyor. Orta vadeli yükseliş trendi bünyesindeki hareketine devam etmekte olan ons altında, momentum osilatörleri ve trend göstergeleri fiyatların 1900 seviyesi üzerinde tutunmaya devam edebileceğine işaret ediyor. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda, altın fiyatlarında kısa vadede 1900 – 1960 bandında bir seyir görmeyi bekliyoruz. Diğer yandan, altın fiyatlarındaki görünüm açısından dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki seyri de yakından izlemeye devam edeceğiz. Endeksteki ve tahvil getirilerindeki yukarı yönlü eğilimin hızlanması, altındaki düşüş hareketinin daha fazla ön plana çıkmasına neden olabilir.

Yurt dışı piyasalarda bugün başlayan olan Jackson Hole sempozyumu ve Fed Başkanı Powell’ın sempozyumda Türkiye saatiyle 16:10’da gerçekleştireceği konuşma ön planda olacak. Bunun yanı sıra ABD’de 2Ç20’ye ilişkin GSYİH Büyüme Oranı, Tüketici Harcamaları ve Çeyreklik Çekirdek Kişisel Tüketici Harcamaları verilerinin ikinci okuması açıklanacak. Son olarak Avrupa Merkez Bankası Başekonomisti Lane’in Türkiye saatiyle 18:50’de gerçekleştireceği konuşma takip edilecek.

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