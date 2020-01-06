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Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 6 Ocak Çeyrek altın fiyatları )

06.01.2020 - 08:51 | Son Güncelleme :
Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 6 Ocak Çeyrek altın fiyatları )

ABD-İran ilişkilerinin gerilmesi nedeniyle güvenli liman olan altına talep arttı. Gram altın açılışta 305 lira seviyesine kadar yükseldi.

ABD ve İran arasındaki gerilim piyasalarda altın fiyatlarını yükseltti. Geçtiğimiz hafta 290 lira seviyelerinde olan altın bugün açılışta 304.7 liraya kadar yükseldi. Gram altın, cuma günü dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 1,7 üzerinde, 297,5 liradan tamamladı.

Yeni haftaya da artan jeopolitik riskler sebebiyle yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 12.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,75 üzerinde, 302,78 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 495 lira, Cumhuriyet altını da 2.040 liradan satılıyor.

Yatırımcıların güvenli liman olarak belirlediği altın güçlü seyrini devam ettiriyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı tehdit etmesi, İran'ın da karşılık olarak nükleer anlaşmadaki taahhütlerin hiçbirine uymayacağını duyurdu. İki ülke arasındaki gerilim sürerken Irak da ABD askerlerini ülkeden çıkarmak için çalışmalara başladı. Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle güvenli liman olan altına da talep artmış oldu.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.600 dolar, gram altında ise 305 liranın önemli dirençler olduğunu kaydetti.

ALTININ ONS FİYATI 7 YILIN ZİRVESİNDE

Altının ons fiyatı bugün 1.582 dolarla yaklaşık 7 yılın zirvesini görmesinin ardından, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artışla 1.571 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN 314.7 LİRAYI GÖRMÜŞTÜ

Gram altının 26.08.2019 tarihinde yüzde 10 yükseliş yaşamış ve 314.7 lira seviyesine yükselmişti.

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