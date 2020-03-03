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Gram altın fiyatlarında yeni rekor! Çeyrek altın ne kadar? Altın yorum - 3 Mart altın fiyatları

03.03.2020 - 08:40 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatlarında yeni rekor! Çeyrek altın ne kadar? Altın yorum - 3 Mart altın fiyatları

Gram altın fiyatları 318 dolar seviyesinde hareket ederken; çeyrek altın fiyatları Kapalıçarşı'da 520.94 liradan, Cumhuriyet altını ise 2 bin 147 liradan alıcı buldu.

Gram altın fiyatı geçtiğimiz haftayı 316 liradan tamamlarken; yeni haftada dalgalı seyrini sürdürüyor. Gram altın fiyatı saat 11.27 itibarıyla 318.33 liradan işlem görürken; çeyrek altın fiyatları Kapalıçarşı'da 520.94 liradan, Cumhuriyet altını ise 2 bin 147 liradan alıcı buldu.

Altının ons fiyatı da 1595 dolarda bulunuyor.

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Seda Yalçınkaya Özer - İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

Corona virüse yönelik tedavi bulunduğuna ilişkin gelen haberler ons altının yükselişini törpülemiş görünüyor. Buna karşın Avrupa’da ve diğer ülkelerde vaka sayısının artması ons altının düşüşünü sınırlı kılıyor. Bununla birlikte bugün G7 maliye bakanlarının bir telekonferansı olacak. Fed Başkanı J. Powell ve ABD Hazine Bakanı Mnuchin birlikte düzenleyeceği telekonferanstan nasıl mesajlar verileceği önemli olacaktır. Koordineli bir şekilde hareket edileceği, bu hareketle birlik hem mali destek hem de faiz indirimleri ile birlikte virüsün ekonomiler üzerindeki negatif etkilerinin bertaraf edilebileceği konuşuluyor. Bu gelişmeler de ons alında etkili olabilecek faktörler arasında bulunuyor.

Diğer taraftan jeopolitik risklerin varlığı Dolar/TL’de hissedilirken ons altın 1570 dolar seviyesinin altında geri çekilmeler olmadığı sürece gram altında alım fırsatı devam edecektir. Bu noktada kurda ve dolar bazında altında oluşabilecek sınırlı geri çekilmeler gram altında 311 TL seviyesinde alım fırsatı verilir. Gram altın yatırımcısı için gevşeme eğiliminin fırsat olarak değerlendirileceği ortam sürmekte...


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