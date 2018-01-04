Çeyrek altın ne kadar? ( 4 Ocak altın fiyatları )

Altının gram fiyatı,158 lira seviyesinde dengelenirken; çeyrek altın 260 liradan alıcı buluyor. ALBForex Altın ve Emtia Piyasaları Müdürü Kuğucuk, "En kötü senaryo 135 lira dip yükseliş senaryosunda ise 178-180 lira hedefte gibi görünüyor" dedi.

Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 15.30 itibarıyla yüzde 0,8 değer kaybıyla 158,68 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 260 lira, Cumhuriyet altını 1.068 liradan satılıyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyerek 160 lirayı test eden altının gram fiyatı, bir önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,31 yükselerek günü 159,50 liradan tamamladı.

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ONS ALTIN ZİRVEDEN GERİLEDİ

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı ise dün 3,5 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından gelen kar satışlarıyla düşüşe geçerken, bugün yüzde 0,3 azalışla 1.310,2 dolardan alıcı buluyor.

ALTIN FİYATLARINDA 180 LİRA SENARYOSU

ALBForex Altın ve Emtia Piyasaları Müdürü Volkan Kuğucuk, "Altın cephesinde ons tarafındaki yukarı yönlü hareket, gram altın fiyatlarını 157 160 lira seviyesinde dengeledi. Özellikle ons tarafındaki hareket dikkat çekici. ABD tarafındaki faiz artışına rağmen 2017 yılı içinde diri kalan bir altından söz ediyoruz" dedi. Bu hareketin alışılmış bir şey olmadığını söyleyen Kuğucuk şöyle devam etti:

"Bu süreçte ons tarafındaki yukarı yönlü hareketin 1360 dolar seviyelerine doğru yükselişe geçmesi, en azından gram altın fiyatlarında dolardaki düşeşe rağmen 160 TL seviyesinde dengelenmesine neden olacak gibi görünüyor. Burada dolar tarafındaki düşüş, ons tarafındaki yükseliş gram altının bant hareketi içindeki fiyatlamasına yardımcı olmaktadır. Önümüzdeki süreçte altın fiyatları 2018 yılı içerisinde 152 TL’nin aşağısına geçilmediği müddetçe yükseliş tarafında kalabilir. En kötü senaryo 135 lira dip yükseliş senaryosunda ise 178-180 lira hedefte gibi görünüyor."

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