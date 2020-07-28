Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altında rekor, Altın yorum, 28 Temmuz altın fiyatları

Altının ons fiyatı 1981 dolara kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırarken; gram altın fiyatları ise, ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle tarihi rekor seviyesini yeniledi. Altın fiyatları sonrasında tarihi zirvesinden uzaklaştı. Tarihi zirvenin aşılması durumunda 2000 dolarlı seviyelerin gündeme gelebileceğini belirten Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Bal, altın yatırımcıları için takip edilmesi gereken seviyeleri belirtti.

Altın fiyatları, haftanın ikinci gününde de rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 428 lira seviyesinde hareket ederken; yeni günde tarihi rekor seviyesini, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 437.61 lira seviyesine taşıdı. Gram altın; saat 16.00 itibarıyla yüzde 0.76 oranında yükselişle 431.92 lira seviyesinde hareket ediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 709 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 822 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise, güvenli liman varlıklarına talebin artmasıyla iki gündür rekor kırmayı sürdürürken, tarihi zirvesini 1981 dolar seviyesine yükseltti. Ons altın gördüğü tarihi zirveden sert gerileyerek gün içi en düşük 1907 doları görürken; şu dakikalarda yüzde 0.19 oranında düşüşle 1940 dolardan işlem görüyor.

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ONS ALTINDA 2000 DOLAR SEVİYELERİ GÜNDEME GELEBİLİR

Onurcan Bal - Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan sert tedbirler küresel ekonomilerde ciddi bir bozulmayı beraberinde getirirken, küresel çapta yaşanan sıkıntılar ve bozulan nakit akışının olumsuz etkilerini gidermek adına hem merkez bankalarından hem de hükümetlerden oldukça güçlü genişleme adımları geldi.

Küresel çapta faiz oranları tarihi düşük seviyelerine çekilirken, parasal genişleme programlarının etkisiyle likidite de önemli ölçüde bir artış yaşandı. 2008 krizinden sonra deneyimlemiş olduğumuz düşen faiz ortamı ve bollaşan likidite para birimlerine olan ilgiyi zayıflatırken, alternatif getiri arayışına bağlı olarak artan likiditenin hisse piyasaları ve altına yöneldiği görülmüştü. Bol miktardaki likidite 2008 yılından 2011 yılına kadar ons altında yukarı yönlü bir fiyatlamayı beraberinde getirmişti. Yine benzer bir tablo altında ons altında son dönemde yaşanan güçlü yükselişlerin temel nedenlerinden ilki getiri arayışı içerisinde olan bollaşan likidite olarak belirtilebilir.

Öte yandan içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde piyasalarda ekonomilere olan güven ve salgın konusundaki endişeler de ons altına yönelimleri beraberinde getiriyor. Özellikle haziran ortasından itibaren vaka sayılarında tekrar gözlenen artış ve ikinci dalga korkularının güç kazanması, güvenli liman talebini gündemde tutuyor.

Salgın kaynaklı endişeler ve güvenli liman talebindeki artış ons altında son haftalarda güçlü yükselişler yaşanmasına katkı sağlıyor. Etkili olan alımlarla birlikte 2011 yılında test etmiş olduğu ve tarihi zirvesinin bulunduğu 1921 dolar seviyesini aşan ve etkili olan alımlarla birlikte tarihi zirvesini 1981 dolar seviyesine taşıyan ons altında, bugün dalgalı bir fiyatlama ve kâr satışları etkili oluyor.

Kısa vadede psikolojik açıdan önem taşıyan 1900 dolar üzerinde tutunmanın korunması önem taşımakta olup, 1900 dolar altında kâr satışlarının devam ettiği görülebilir. Bu durumda temmuz ortasından itibaren yaşanan yükselişlere çekilen trend çizgisinin çektiği 1865 dolar seviyesi destek olarak önem kazanacaktır. 1865 dolar altında ise teknik görünümün bir miktar zayıflama kaydedebileceğini ve kademeli olarak 1830 dolar ve 1790 dolar seviyeleri gündeme gelebileceğini değerlendiriyoruz. Tekrar alımların etkili olması durumunda ise 1921-1945 dolar ve tarihi zirvenin bulunduğu 1981 dolar seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Tarihi zirvenin aşılması durumunda 2000 dolarlı seviyeler gündeme gelebilecektir. Salgın kaynaklı gelişmeler ve haber akışları ile ABD-Çin ilişkilerinin seyri ons altındaki fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacağından yakından takip edilmelidir.

Yurt içi piyasalarda gram altın fiyatlarını incelediğimizde ise ons altındaki yükselişlerden destek bulduğu ve tarih zirvelerini yenilediği görülmektedir. Dolar/TL kuru dar bir bant içerisindeki seyrini sürdürürken, ons altındaki fiyatlamalar gram altın üzerinde de etkili olmaktadır.

Gram altın tarihi zirvesini 437,42 TL seviyesine taşırken, bugün ons altında etkili olan kâr satışları nedeniyle gram altın fiyatlarında da geri çekilmelerin etkili olduğu görülmektedir. Küresel piyasalarda ABD’deki seçim öncesinde Fed’e yönelik güvercin beklentiler ve ABD’de artış kaydeden vaka sayıları doları baskılayan gelişmeler olmaktadır. Dolar/TL kurunda bant içerisindeki fiyatlamanın devam etmesi durumunda gram altın tarafında ons altındaki fiyatlamalar belirleyici olmayı sürdürecektir.

Gram altında kâr satışlarının devam etmesi halinde 422,05-418,15 TL ve 414,00 TL seviyeleri destek olarak izlenebilir. Tekrar yükselişlerin güç kazanması durumunda ise 428,90-433,25 TL ve tarihi zirvenin bulunduğu 437,42 TL seviyesi direnç konumunda bulunmaktadır. Salgın kaynaklı gelişmelere bağlı olarak ons altındaki fiyatlamaların belirleyici olacağı gram altında, son dönemde artış kaydeden volatilite ve ons altın tarafındaki önemli destek noktaları dikkate alınarak hareket edilmesi yararlı olacaktır.

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