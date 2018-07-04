Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 4 Temmuz 2018 Çeyrek altın fiyatları )

Altının gram fiyatı, ons altın ve döviz kurlarından bulduğu destekle son bir haftanın en yüksek seviyesi olan 189,8 liraya çıktı. Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın 311 liradan ve Cumhuriyet altını 1.268 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, ons altın ve döviz kurlarından bulduğu destekle 189,8 lira ile son bir haftanın en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Altının gram fiyatı, dün dolar/TL'nin yüzde 1,2 değer kazanması ve uluslararası piyasalarda ons altın fiyatının yükselmesi sonrasında yüzde 2,1 artarak günü 188,2 liradan tamamladı.

Bugün de yukarı yönlü seyrine devam eden altının gram fiyatı saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,8'lik artışla son bir haftanın en yüksek seviyesi olan 189,8 liradan işlem görüyor.

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ONS ALTIN DA HAFTANIN ZİRVESİNDE

Altın fiyatları dünkü seansta yedi ayın en düşük seviyesini gördükten sonra dolardaki hafif gerilemeye paralel olarak bugün bir haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 1,237.32 dolara kadar inerek 12 Aralık'tan bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra bugün 1,260.43 dolara kadar yükseldi. Altın son olarak yüzde 0.3 primle 1,256.23 dolardan işlem görüyor.

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