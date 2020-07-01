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Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altında rekor, Altın yorum, 1 Temmuz altın fiyatları

01.07.2020 - 11:22 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altında rekor, Altın yorum, 1 Temmuz altın fiyatları

Altının ons fiyatı 8 yılın zirvesini görürken; gram altın fiyatları ise 2 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Özer, "Konu başlıkları değişmediği sürece ons altın ile gram altında orta ve uzun vadede yükseliş eğilimi desteklenecektir" dedi.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 392 liradan işlem görürken; yeni güne 393 liradan başladı. Gram altın gün içerisinde en yüksek 394.40 lira seviyesini görerek böylelikle 7 Mayıs tarihinden beri en yüksek seviyesini görmüş oldu. Gram altın saat 15.24 itibarıyla yüzde 0.02 oranında düşüşle 392.20 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 645 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 568 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı en yüksek 1789 dolar seviyesini görerek 5 Ekim 2012 tarihinden beri en yüksek seviyeyi görürken; şu dakikalarda yüzde 0.13 oranında düşüşle 1778 dolardan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişeleri ve merkez bankalarının genişleyici tutumunun altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların önemli direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 390-400 lira bandının izleneceğini kaydetti.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRER Mİ?
Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

Ons altında temel ve teknik olarak tüm gelişmeler yukarı yönlü seyri destekliyor. Dolar bazında altın fiyatı dün 1780 dolar seviyesini yukarı yönde aşarak son zamanlarda gördüğü en yüksek seviyenin üzerine çıkmış oldu. Bugün değerli metalde işlemler 1784 dolar seviyesinden geçmekte… Ons altında işlem yapan yatırımcılar için mevcut yukarı yönlü pozisyonlar güçlü destek seviyeleri stop loss alınarak korunabilir.

İlave uzun pozisyonlar için 1780 dolar seviyesinin üzerindeki inatçı seyirlerin sürmesi desteklenebilir. Ons altın için geri çekilmeler satış yönlü kullanılmaktan ziyade her geri çekilmenin alım fırsatı vermeye devam etmesini beklemekteyiz. Bunda en etkili konu başlıkları gerileyen faiz ortamının sürmesi, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin seyri ve ABD’de artan vaka sayıları olarak gösterilebilir.

Gram altın ise ons altındaki yükselişe bağlı olarak 394 TL seviyesine yükseldi. Dolar/TL son iki haftadır izlediği yatay seyirden kaynaklı olarak gram altına yön vermiyor. Ons altındaki hareket alanının değişmesi gram altının belirleyicisi konumunda. Dolayısıyla ons altında olası geri çekilmeler gram altında da alım fırsatı vermekte. Teknik olarak 380 TL seviyesi gram altında iyi bir alım yeri… Bununla birlikte dolar/TL’nin 6.85 TL seviyesinde sabit kalmaya devam ettiği ortamda ons altının 1820 dolar seviyesine yükselmesi gram altında 400 TL seviyesine denk gelmekte. Dolayısıyla 400 TL seviyesi yakınlarında alım yapmakta ziyade ons altındaki aşağı yönlü düzelmeye bağlı olarak geri çekilmelerde alım yapmak daha uygun bir strateji olabilir. Konuştuğumuz konu başlıkları değişmediği sürece ons altın ile gram altında orta ve uzun vadede yükseliş eğilimi desteklenecektir.

Bu hafta perşembe günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi haftanın önemli verileri arasında olacak. Cuma günü ABD piyasaları Kurtuluş Günü nedeniyle kapalı olacak.


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