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Altın fiyatları yön değiştirdi

31.05.2018 - 15:12
Altın fiyatları yön değiştirdi

Altının gram fiyatı, dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle yaklaşık 205 lira seviyelerinden 185,8 liraya kadar geriledi.

Altının gram fiyatı, son günlerde dolar kurunda yaşanan değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket ederken, tarihi zirvesi olan 204,9 liradan 185,8 liraya kadar geriledi. Bu yıla 158 lira seviyesinden başlayan altının gram fiyatı, dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle yükselirken, 23 Mayıs'ta tüm zamanların zirvesi olan 204,9 liraya kadar çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Geç Likidite Penceresi borç verme faiz oranını yüzde 13,50’den 16,50’ye yükseltmesi ve 28 Mayıs Pazartesi günkü sadeleşme adımı sonrası düşüşü ivme kazanan dolar/TL'nin etkisiyle gerileyen altının gram fiyatı, dün 185,8 liraya kadar indi.

Altının gram fiyatı, dün günü 187,9 liradan tamamlarken, yatırımcısına da yılın başından bu yana yaklaşık yüzde 19 getiri sağladı.

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"GRAM ALTINDA ALIMLAR İÇİN 182-178 LİRA VE 175 LİRA SEVİYELERİ UYGUN OLABİLİR"

AA Finans Analisti İslam Memiş, bu ay yurt içi piyasalarda döviz kurları ve altının gram fiyatının tüm zamanların rekorunu kırdığını hatırlatarak, dolar kurunun 4,9282 lira, gram altının da 204,9 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğünü ifade etti. 

Memiş, TCMB'nin faiz ve sadeleşme adımı ile Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın Londra'dan olumlu mesajlar vermesinin dolar kurunda gerilemeye neden olduğuna işaret ederek, dün dolar kurunun 4,4481 lira seviyesini görmesinin etkisiyle altının gram fiyatının da 185,8 liraya kadar gerilediğini anımsattı. 

Memiş, kısa vadede hem döviz hem de altının gram fiyatında sert dalgalanmaların devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti: 

"Küresel piyasalarda belirsizliğin yıl boyunca sürmesini bekliyoruz. ABD Başkanı Donald Trump’ın korumacı tutumu ve tutarsız tavırları, AB ülkelerinde siyasi ve ekonomik krizlerin derinleşmesi bu öngörümüzü destekliyor. Piyasalar sakinleştikten sonra altının gram fiyatında düşüşlerin devam edeceğini görebiliriz. Alımlar için 182-178 lira ve 175 lira seviyelerini beklemek daha uygun olabilir." 

"ALTININ GRAM FİYATI 174-170 LİRA SEVİYELERİNE KADAR GERİLEYEBİLİR"

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan da TL'nin son günlerdeki iyi performansının altının gram fiyatında gerilemeye neden olduğunu ifade etti. 

Erkan, Merkez Bankası’nın geçen haftaki faiz adımına bu hafta sadeleşmeyi eklemesi, Londra'daki yatırımcı temaslarının olumlu geçmesi ve Merkez Bankası’nın gerektiğinde ilave sıkılaştırma yapmaya hazır olduğunun sinyalini vermesinin TL'nin değer kazanmasında etkili olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: 

"Gram altın fiyatı 191,60 lira altında kaldığı müddetçe 185,50 lira başta olmak üzere 183,40 lira ve 181,65 lira desteklerine kadar geri çekilebilir. Gram altın fiyatında daha güçlü bir negatif fiyatlama içinse 181,65 lira bölgesi altındaki kalıcı hareketlere ihtiyaç olduğu unutulmamalıdır. Ancak bu şartla 178,35 lira başta olmak üzere 174,80 lira ve 170,15 lira desteklerine doğru geri çekilmeler olabilir." 

Kısa vadeli gerçekleşecek olası yükselişlerin teyit kazanması için 191,63 lira üzerinde kalıcılık sağlanmasına ihtiyaç olduğunu dile getiren Erkan, "Bu şartla 194 lira başta olmak üzere 196,70 lira ve 199 lira dirençlerine doğru fiyatlama davranışı izlenebilir." dedi.


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