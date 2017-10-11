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Çeyrek altın ne kadar? ( 11 Ekim altın fiyatları )

11.10.2017 - 08:46

Altının ons fiyatı dolara paralel yatay seyrederken, çeyrek altın 1,01 yükselişle 251 liradan alıcı buldu.

Altın fiyatları baskı altında bulunan ancak erken saatlerdeki kayıplarını telafi eden dolara paralel olarak yatay seyrederken, yatırımcılar akşam saatlerinde açıklanacak olan ve ABD'de bu yıl bir kere daha yapılacağı tahmin edilen faiz artırımları hakkında fikir verecek olan Fed Eylül ayı toplantısı tutanaklarını bekliyorlar.

Altının ons fiyatı saat 8.51 itibarıyla 1287,71 seviyesinden işlem görüyor.

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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı 153 liradan işlem görürken; çeyrek altın yüzde 1,01 yükselişle 251 liradan, cumhuriyet altını ise 1027 liradan alıcı buldu.


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