Çeyrek altın ne kadar? ( 16 Ocak altın fiyatları )

Altının gram fiyatı 165 lira ile tarihi zirveye yakın seyrederken, ons fiyatı 1341 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 165 lira ile tarihi zirvesinin hemen altında işlem görüyor. Dün artan jeopolitik riskler ve yükseliş eğilimindeki dolar kuruna bağlı olarak yüzde 1,5 değer kazanan gram altın, günü 163,7 liradan tamamladı.

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Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından 165 lira ile 29 Kasım 2017'de gördüğü 165,5 lira zirvesinin hemen altında dengelendi. Saat 10.10 itibarıyla Kapalıçarşı'da çeyrek altın 270 lira, Cumhuriyet altını da 1.103 liradan satılıyor.

ALTININ ONSU 4 AYIN ZİRVESİNDE

Altın fiyatları, doların üç yılın dip seviyelerine yakın seyretmesiyle dün gördüğü dört ayın zirvesine yakın seyrediyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,344.44 dolar ile 8 Eylül'den bu yana zirveyi gördükten sonra yüzde 0.1 artıda 1,341.28 dolarda bulunuyor.

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