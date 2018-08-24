Altın fiyatları ne kadar? ( 24 Ağustos altın fiyatları )
Altının ons fiyatı haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 1.190 doların altında işlem görüyor.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,88 azalışla 1.185,35 dolardan tamamladı.
Altının ons fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazanarak 1.89,25 dolardan işlem görüyor.
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Analistler, 1.200 doları geçmekte zorlanan altının ons fiyatında bu seviyenin güçlü direnç konumuna geldiğini, 1.200 doların üzerindeki kapanışlarda ise 1.215 dolar seviyelerinin gündeme geleceğini söyledi.
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