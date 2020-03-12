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Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları kaç lira? Altın yorum - 12 Mart altın fiyatları

12.03.2020 - 11:26 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları kaç lira? Altın yorum - 12 Mart altın fiyatları

Altının ons fiyatı 1600 doların altına gerilerken; gram altın fiyatları ise 318 liraya kadar geriledi. Çeyrek altın fiyatları Kapalıçarşı'da 524.31 liradan, Cumhuriyet altını ise 2 bin 152 liradan alıcı buldu.

Gram altın fiyatı, dün dolar kurundaki yükselişe rağmen altının ons fiyatındaki düşüş sebebiyle yatay seyrederken; yeni güne 326 liradan başladı. Gram altın fiyatı gün içerisinde en yüksek 330.29 lirayı, en düşük ise 318.01 lirayı görürken; saat 17.54 itibarıyla 320.00 liradan işlem gördü. Çeyrek altın fiyatları Kapalıçarşı'da 524.31 liradan, Cumhuriyet altını ise 2 bin 152 liradan alıcı buldu.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 2.89 oranında gerileyerek 1588 dolardan işlem görüyor.

Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.690 doların direnç, 1.640 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 315-330 lira bandının öne çıktığını belirtti.

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ONS ALTINDA 1700 DOLAR KRİTİK DİRENCE İŞARET EDİYOR
Aylin Cevizci - A1 Capital Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı

Corona virüsü salgınına dair alınan önlemler, Merkez Bankalarının faiz indirim kararları, hükümetlerden gelen teşvik paketleri piyasalarda net bir şekilde panik havasını tetikliyor. Bu panik havası endekslerdeki satışların derinleşmesine neden olurken, güvenli liman varlıkları fiyatlamasında tam anlamıyla bir trende işaret etmiyor.

Endişeli tablonun en riskli halini güvenli liman varlık fiyatlamaları aslında bir nevi gösterdi. Geçtiğimiz hafta 1700 dolar seviyesinin üzerine çıkan ons altın, bugün 1640 dolar çevresinde işlem görüyor. Bu sabah İsrail’den aşı bulunduğuna yönelik gelen haberler, tedavi süreçlerine dair yapılan açıklamalar tansiyonu tam anlamıyla düşürmüyor. Fakat günden güne vaka sayısında yaşanan azalma, tedavi süreçlerindeki olumlu açıklamalar ons altında yukarı yönlü fiyatlamaları sınırlayabilir.

Yukarıda 1650-1675 dolar aralığı önemli bir direnç bölgesine işaret ederken aşağıda 1600 dolar destek noktası önem arz ediyor. Virüsle ilgili gelişmelerde 24 saatlik bir süre bile oldukça uzun ve kısa vadeli fiyatlamalar ons altında tam anlamıyla haber akışlarıyla şekilleniyor ve bu durumda bir trendden bahsetmek zor. Yalnızca şunu söylemek gerekebilir, en kötü denilebilecek tablo 1700 dolar fiyatlaması ile görülmüşken, Merkez Bankaları adımları ve diğer aksiyonlar iyiden iyiye panik havasını tetiklemedikçe 1700 dolar üzeri fiyatlamalar için biraz temkinli olmak gerekebilir.


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