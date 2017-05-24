BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR?

Altının gram fiyatı 144 lira sınırında işlem görürken; çeyrek altın 236 liradan, cumhuriyet altını ise 970 liradan alıcı buldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının spot piyasadaki ons fiyatı bugün 1,251.29 dolar ile neredeyse dün ile aynı seviyede bulunuyor.

Altın fiyatları dünkü gerilemenin ardından yatay seyrederken, yatırımcılar bugün akşam açıklanacak olan Fed toplantı tutanaklarını ve Haziran ayında faizleri yüzde 1-1.25 aralığına yükseltmesi beklenen Fed'in para politikası hakkındaki ipuçlarını bekliyorlar.

Bu telefonlar sarj sorununu bitiriyor

Türkiye'nin en çok satan lüks otomobilleri!

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu