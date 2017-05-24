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Altın fiyatları Fed'i bekliyor

24.05.2017 - 08:43

Altın fiyatları, Fed'in para politikası hakkındaki ipuçlarını beklerken, çeyrek altın 236 liradan alıcı buldu.

Altın fiyatları dünkü gerilemenin ardından yatay seyrederken, yatırımcılar bugün akşam açıklanacak olan Fed toplantı tutanaklarını ve Haziran ayında faizleri yüzde 1-1.25 aralığına yükseltmesi beklenen Fed'in para politikası hakkındaki ipuçlarını bekliyorlar.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı bugün 1,251.29 dolar ile neredeyse dün ile aynı seviyede bulunuyor.

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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı 144 lira sınırında işlem görürken; çeyrek altın 236 liradan, cumhuriyet altını ise 970 liradan alıcı buldu.

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