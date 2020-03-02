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Gram altın fiyatları kaç lira? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum - 2 Mart altın fiyatları

02.03.2020 - 08:41 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları kaç lira? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum - 2 Mart altın fiyatları

Gram altın fiyatları yeni haftada 318 lira seviyesinde hareket ederken; çeyrek altın fiyatları Kapalıçarşı'da 521.76 liradan, Cumhuriyet altını ise 2 bin 146 liradan alıcı buluyor. Uzmanlar, altın fiyatlarında düşüş eğiliminin henüz tamamlanmadığını belirtti.

Altın fiyatlarında hareketli seyir sürerken; geçtiğimiz haftayı 316 liradan tamamlayan gram altın fiyatları, yeni haftaya 321 liradan başladı. Gram altın fiyatı saat 17.24 itibarıyla 318.74 liradan işlem görürken; çeyrek altın fiyatları Kapalıçarşı'da 521.76 liradan, Cumhuriyet altını ise 2 bin 146 liradan alıcı buldu. Altının ons fiyatı da 1592 dolarda bulunuyor.

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ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞE Mİ GEÇTİ?
Eral Karayazıcı - Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü

Altın şubat ayında güçlü bir yükseliş temposu yakaladı ve geçen haftanın başında 1690 dolara kadar yükseldi. Corona virüsün ABD Merkez Bankası'nı (FED) güçlü faiz indirimlerine mecbur bırakacağı yönündeki beklenti ABD tahvil faizlerinin hızla gerilemesine neden olup  rakibinin sağlayacağı ödülün aşağı gelmesi de altını yukarı itti.

Ancak bu iş öyle bir noktaya geldi ki FED güncel politika faizi yüzde 1.75'iken ABD 2 yıl vadeli tahvil faizi yüzde 0.87'ye kadar geriledi. Henüz tahvil faizlerinde yukarı yönelim yoksa da FED faizi sıfıra da indirecek değil ya gerçekçiliği hafta içinde altında bir kar realizasyonuna neden oldu ve ons hızla 1600 doların altına geriledi.

Yeni haftada işlemler 1600 dolar üzerinde başladıysa da borsalardaki pozitif seyre ABD tahvil faizlerinin de katılması altın için bir risk ve pahalı hale gelen sarı fırtınada henüz düşüşün tamamlandığını söylemek için erken.

Bu hareket gram altına da yansıdı ve gecen haftanın başında 334 TL'yi gören gram altın, yeni haftaya 316 TL çevresinde başladı.


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