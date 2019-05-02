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Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 2 Mayıs 2019 Çeyrek altın fiyatları )

02.05.2019 - 09:59 | Son Güncelleme :
Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 2 Mayıs 2019 Çeyrek altın fiyatları )

Altının ons fiyatı gerilerken, gram altın 244,5 liradan, çeyrek altın ise 401 liradan işlem görüyor. AA Finans Analisti Memiş, İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirtti.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 244,5 lira seviyesinde dengelendi. Dün ons altındaki gerilemenin etkisiyle negatif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 azalışla 244,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,16 azalışla 245,5 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 401 lira, Cumhuriyet altını 1.630 liradan satılıyor.

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Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,37 azalışla 1.272,3 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI BU VERİLERİ TAKİP EDECEK

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankasının (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit tuttuğunu anımsattı.

Fed’in faiz kararının ardından altının ons fiyatının gerilediğini ifade eden Memiş, altının ons fiyatının baskı altında kalmaya devam edebileceğini ve düşüşlerin 1.262 dolara kadar sürebileceğini söyledi.

Memiş, İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının gram fiyatının 240 liranın destek, 245 liranın ise direnç konumunda olduğunun ifade etti. 


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