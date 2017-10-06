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Altın fiyatları baskı altında!

06.10.2017 - 08:57

Altın fiyatları doların yükselmesiyle baskı altında kalırken; çeyrek altın 239 liradan alıcı buldu.

Altın günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak ABD tarımdışı istihdam verisi öncesinde yatay seyrederken, fiyatlar doların yaklaşık yedi haftanın zirvesinde seyretmesiyle baskı altında kaldı.

Spot altının ons fiyatı 1,267.95 dolarda bulunuyor. Spot altın haftalık yüzde 0.9 ekside ve dördüncü haftalık düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor. ABD altınının Aralık vadeli fiyatı yüzde 0.2 düşüşle 1,270.60 dolara geriledi.

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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı 146 liradan işlem görürken; çeyrek altın yüzde 1,27 yükselişle 239 liradan, cumhuriyet altını ise 985 liradan alıcı buldu.


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