Altın fiyatları baskı altında!

Altının gram fiyatı 146 liradan işlem görürken; çeyrek altın yüzde 1,27 yükselişle 239 liradan, cumhuriyet altını ise 985 liradan alıcı buldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Spot altının ons fiyatı 1,267.95 dolarda bulunuyor. Spot altın haftalık yüzde 0.9 ekside ve dördüncü haftalık düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor. ABD altınının Aralık vadeli fiyatı yüzde 0.2 düşüşle 1,270.60 dolara geriledi.

Altın günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak ABD tarımdışı istihdam verisi öncesinde yatay seyrederken, fiyatlar doların yaklaşık yedi haftanın zirvesinde seyretmesiyle baskı altında kaldı.

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