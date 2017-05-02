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Altın fiyatları 6 haftanın dibinde!

02.05.2017 - 11:18 | Son Güncelleme : 02.05.2017 - 15:17

Altının gram fiyatı, 143,2 lira ile son 6 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Dün uluslararası piyasada değer kaybeden altının ons fiyatına bağlı olarak 143.6 liraya gerileyen altının gram fiyatı, düşüş eğilimini bugün de sürdürerek 143.2 lira ile 21 Mart'tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Saat 10.30 itibarıyla gram altın 143.4 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 235, Cumhuriyet altını 959 liradan satılıyor.

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ONS ALTIN DA GERİLİYOR

Küresel piyasalarda artan risk iştahına paralel değer kaybeden altının ons fiyatı da dün 1.254,4 dolar ile 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Ons altın şu dakikalarda sınırlı azalışla 1.256,5 dolardan işlem görüyor.


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