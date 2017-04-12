‹ Önceki Haber Yüzbinlerce abonenin borcu siliniyor Yüzbinlerce abonenin borcu siliniyor Sonraki Haber › Dolar 3.68'in altını gördü! Düşüş devam eder mi? Dolar 3.68'in altını gördü! Düşüş devam eder mi?

Altın fiyatları 5 ayın zirvesinde!

12.04.2017 - 08:18 | Son Güncelleme : 12.04.2017 - 08:44

Altın fiyatları, Suriye ve Kuzey Kore'de artan jeopolitik gerilimlerin yatırımcıları güvenli liman niteliğindeki varlıklara yöneltmesi ile birlikte beş ayın en yüksek seviyesine tırmandı.

Altın fiyatları bir önceki seansta yaklaşık yüzde 2'lik artışın ardından bugün ayın yılın zirvesini görürken, yatırımcılar yükselen jeopolitik gerginlikten dolayı güvenli limanlara olan taleplerini sürdürüyorlar. 

Spot altının ons fiyatı yüzde 0.1 yükselerek 1,274.91 dolar olurken, erken saatlerde 1,279.80 dolara kadar yükselerek 10 Kasım'dan beri en yüksek seviyeyi gördü.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Trump yönetimi, delillerin bu ay sivillere yönelik kimyasal silah kullanılmasının ardından Suriye'nin olduğunu açık bir şekilde gösterdiğini kaydetti. Rusya ve İran, Suriye konusundaki koordinasyonu görüşürken, ABD saldırılarını kınadı. Kuzey Kore, nükleer gücü konusunda dünyayı endişeye sevk ediyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Altının gram fiyatı yüzde 0,09 yükselişle 151 liranın üzerinde işlem görürken; çeyrek altın 247 liradan, Cumhuriyet altını ise bin 4 liradan alıcı buluyor.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


‹ Önceki Haber Yüzbinlerce abonenin borcu siliniyor Yüzbinlerce abonenin borcu siliniyor Sonraki Haber › Dolar 3.68'in altını gördü! Düşüş devam eder mi? Dolar 3.68'in altını gördü! Düşüş devam eder mi?
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • €/$
91.220 Değişim: 0,35% Hacim : 2.751 Mio.TL Son veri saati : 16:44
Düşük 90.982 12.04.2017 Yüksek 91.543
Açılış: 91.256
3,6653 Değişim: -0,87%
Düşük 3,6625 12.04.2017 Yüksek 3,7051
Açılış: 3,69735
3,8940 Değişim: -0,72%
Düşük 3,8910 12.04.2017 Yüksek 3,9363
Açılış: 3,92215
150,17 Değişim: -0,88%
Düşük 150,04 12.04.2017 Yüksek 152,36
Açılış: 151,51
1,0609 Değişim: 0,04%
Düşük 1,0595 12.04.2017 Yüksek 1,0624
Açılış: 1,06045
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.