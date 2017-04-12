Altın fiyatları 5 ayın zirvesinde!

Altın fiyatları, Suriye ve Kuzey Kore'de artan jeopolitik gerilimlerin yatırımcıları güvenli liman niteliğindeki varlıklara yöneltmesi ile birlikte beş ayın en yüksek seviyesine tırmandı.

Altın fiyatları bir önceki seansta yaklaşık yüzde 2'lik artışın ardından bugün ayın yılın zirvesini görürken, yatırımcılar yükselen jeopolitik gerginlikten dolayı güvenli limanlara olan taleplerini sürdürüyorlar.

Spot altının ons fiyatı yüzde 0.1 yükselerek 1,274.91 dolar olurken, erken saatlerde 1,279.80 dolara kadar yükselerek 10 Kasım'dan beri en yüksek seviyeyi gördü.

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Trump yönetimi, delillerin bu ay sivillere yönelik kimyasal silah kullanılmasının ardından Suriye'nin olduğunu açık bir şekilde gösterdiğini kaydetti. Rusya ve İran, Suriye konusundaki koordinasyonu görüşürken, ABD saldırılarını kınadı. Kuzey Kore, nükleer gücü konusunda dünyayı endişeye sevk ediyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Altının gram fiyatı yüzde 0,09 yükselişle 151 liranın üzerinde işlem görürken; çeyrek altın 247 liradan, Cumhuriyet altını ise bin 4 liradan alıcı buluyor.

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