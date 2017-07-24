Çeyrek altın ne kadar? ( 24 Temmuz altın fiyatları )

Altın fiyatları, son dört haftanın zirvesini görürken; çeyrek altın 233 liradan alıcı buldu.

Altın fiyatları, ABD'deki siyasi belirsizliğin desteğiyle, bugün dört haftanın en yüksek seviyesini gördü. Doların değer kaybetmesi, dolar cinsinden fiyatlanan altının fiyatını daha cazip hale

getiriyor.

Spot altının ons fiyatı geçen hafta yüzde 2.1 yükseldikten sonra bugün 1.257.18 dolar ile 4 haftanın en yüksek seviyesini gördükten sonra bugün 1.254.31 dolar ile yatay seyrediyor.

ABD'nin Ağustos teslimatı için altın vadeli fiyatı değişim göstermeyerek 1.254.70 dolarda bulunuyor.

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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Gram altın 142 liradan işlem görürken; çeyrek altın yüzde 1'in üzerinde yükselişle 233 liradan, cumhuriyet altını ise 960 liradan alıcı buldu.

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