‹ Önceki Haber 2017'de Çin'in ihracatı da ithalatı da arttı 2017'de Çin'in ihracatı da ithalatı da arttı Sonraki Haber › E-ticaret siteleri ziyaretçi sayısını üçe katladı E-ticaret siteleri ziyaretçi sayısını üçe katladı

Çeyrek altın ne kadar? ( 12 Ocak altın fiyatları )

12.01.2018 - 10:52 | Son Güncelleme : 12.01.2018 - 11:34

Altının ons fiyatı 4 ayın zirvesinde hareket ederken; gram altın 161 liradan, çeyrek altın ise 264 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 161,5 lira seviyesinde dengelendi. Dün dolar kurundaki değer kayıplarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,44 azalışla 160,3 seviyesinden tamamladı.

##$HABER_1443347$##

Gram altın, haftanın son işlem gününe değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,75 artışla 161,5 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 264 lira, Cumhuriyet altını 1.077 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ONS ALTIN 4 AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı da 1.330 dolar ile yaklaşık 4 ayın zirvesini görmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,56 değer kazancıyla 1.329 alıcı buluyor.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

  • altın fiyatları
  • çeyrek altın
  • gram altın
  • ons altın
  • Asya piyasaları
‹ Önceki Haber 2017'de Çin'in ihracatı da ithalatı da arttı 2017'de Çin'in ihracatı da ithalatı da arttı Sonraki Haber › E-ticaret siteleri ziyaretçi sayısını üçe katladı E-ticaret siteleri ziyaretçi sayısını üçe katladı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
114.736 Değişim: 0,01% Hacim : 5.479 Mio.TL Son veri saati : 16:42
Düşük 114.718 12.01.2018 Yüksek 115.719
Açılış: 115.063
3,7725 Değişim: 0,01%
Düşük 3,7536 12.01.2018 Yüksek 3,7826
Açılış: 3,77195
4,5723 Değişim: 0,63%
Düşük 4,5379 12.01.2018 Yüksek 4,5764
Açılış: 4,54365
161,00 Değişim: 0,42%
Düşük 160,23 12.01.2018 Yüksek 161,61
Açılış: 160,32
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.