Çeyrek altın ne kadar? ( 12 Ocak altın fiyatları )

Altının ons fiyatı 4 ayın zirvesinde hareket ederken; gram altın 161 liradan, çeyrek altın ise 264 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 161,5 lira seviyesinde dengelendi. Dün dolar kurundaki değer kayıplarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,44 azalışla 160,3 seviyesinden tamamladı.

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Gram altın, haftanın son işlem gününe değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,75 artışla 161,5 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 264 lira, Cumhuriyet altını 1.077 liradan satılıyor.

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ONS ALTIN 4 AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı da 1.330 dolar ile yaklaşık 4 ayın zirvesini görmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,56 değer kazancıyla 1.329 alıcı buluyor.

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