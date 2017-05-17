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Altın fiyatları 2 haftanın zirvesinde!

17.05.2017 - 08:58

Altının on fiyatı, siyasi belirsizlik nedeniyle ortaya çıkan güvenli liman talebine paralel olarak iki haftanın zirvesine çıkarken, çeyrek altın 232 liradan işlem gördü.

Altın ABD Başkanı Trump'ın eski danışmanı hakkında yürütülen incelemeye son verilmesi için görevden aldığı FBI direktöründen talepte bulunduğunu ortaya koyan haberlerin ardından dolardaki değer kaybı ve siyasi belirsizlik nedeniyle ortaya çıkan güvenli liman talebine paralel olarak iki haftanın zirvesine çıktı.

Spot altının ons fiyatı yüzde 0.6 yükselişle 1,243.34 dolara çıkarken, seans içinde 1,244.7 dolara kadar yükselerek 3 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Altın art arda beş seanstır değer kazanıyor.

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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı yüzde 0,80 yükselişle 141 liradan işlem görürken; çeyrek altın yüzde 1,85 yükselişle 232 liradan, cumhuriyet altını ise 952 liradan alıcı buldu.

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