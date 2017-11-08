Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrasında yaşanan durumu görmek için Kapalıçarşı’ya gittik. Çarşıdaki kuyumculara giriş-çıkış yapan vatandaş sayısı bir hayli azalmış durumda. Kuyumcu esnafının ortak görüşü ise şöyle: “Fiyatlar inanılmaz yükseldi altın alım-satımı da bir hayli azaldı. Elinde altın olan vatandaşlar ise daha fazla yükseleceği beklentisiyle, fiyatlar tavan yapmış olmasına rağmen altınını satmıyor.”

Altın fiyatları son günlerde yükselişiyle dikkat çekiyor. Altının gram fiyatı 160.4 lira, çeyrek altın 262 lira, Cumhuriyet altını ise 1068 liraya kadar yükseldi.

Hürriyet'ten Burak Coşan'ın haberine göre; dolar kurunun etkisiyle tarihinde ilk kez gram altının fiyatı 160.4 lirayı görürken, biz de kuyumcularda yaşananları gözlemlemek için Kapalıçarşı’ya gittik. Tarihi çarşıdaki kuyumcular yükseliş sonrası herhangi bir değişiklik olmadığını, vatandaşın altınını satmaya yanaşmadığını söyledi. Altın alım satımı yapan kuyumcularda da boşluklar göze çarptı.

Altın fiyatları 160 lirayı aşınca Kapalıçarşı...

Dükkanlara giren kişi sayısı bir hayli az olurken, giren vatandaşların çoğunun da altın fiyatları hakkında bilgi almak istediği ifade edildi.

BEKLENTİ GERÇEKLEŞMEDİ

Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren bir kuyumcu, “Altın fiyatları inanılmaz yükseldi. Bu yükselişin ardından vatandaşların altınlarını bozduracağını düşünüyorduk. Ancak beklediğimiz olmadı. Bu kadar yükselmesine rağmen altın bozdurmaya gelenlerin de sayısı düştü” dedi.

ALAN DA AZALDI SATAN DA

Başka bir kuyumcu da şunları söyledi: “Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Alan sayısı da, satan sayısı da azalmış durumda. Tabi altın bozdurmaya gelenler oluyor. Ancak yükselişle doğru orantılı değil.

Bu kadar yükselmişken daha fazla altın bozdurulmasını beklerdik. Büyük ihtimalle vatandaşlar altın fiyatlarının daha da yükselmesini bekliyor. Böylece daha fazla kâr elde etmeye çalışıyorlar.”

Altın bozdurmaya gelenlerin ilk olarak altın fiyatını değil, ‘daha yükselir mi?’ diye sorduğunu dile getiren bir başka kuyumcu ise, “Bozduranlar da ellerinde olan altının tamamını çıkarmıyor.

Sadece ihtiyaçlarını karşılayacak kadar bölümü bozduruyorlar. Altını olanlar bekleme moduna geçti. Bizler de durumun nereye kadar varacağını bilemiyoruz” diye konuştu.

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