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Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 18 Temmuz 2018 Çeyrek altın fiyatları )

18.07.2018 - 10:02 | Son Güncelleme :
Altın fiyatları 1 yılın en düşüğünde

Altının ons fiyatı, son dönemdeki aşağı yönlü seyrine bugün de devam ederek 1.222,43 dolarla son bir yılın en düşük seviyesini gördü. Gram altının fiyatı dün günü yüzde 1,8 azalışla 189,7 liradan tamamlarken, bugün 189,1 lira seviyelerinde dengelendi.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ile güçlenen dolar emtia fiyatlarında satış baskısı yaratırken, söz konusu gelişmenin etkisiyle altının ons fiyatı dün günü yüzde 1,1' lik düşüşle 1.227,67 dolardan tamamladı.

Bugün de aşağı yönlü hareketini sürdürerek 1.222,43 dolarla 14 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeye gerileyen altının ons fiyatı, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,4 azalışla 1.223,1 seviyelerinden işlem görüyor. 

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Yurt içinde ise hem dolar/TL'deki hem de ons altındaki düşüşün etkisiyle gram altının fiyatı dün günü yüzde 1,8 azalışla 189,7 liradan tamamlarken, bugün 189,1 lira seviyelerinde dengelendi. 

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı' da çeyrek altın 310 lira, Cumhuriyet altını da 1.266 liradan satılıyor. 

ONS ALTIN 1 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Altın fiyatları ABD'de faizlerin kademeli olarak artacağı beklentisini güçlendiren Fed Başkanı Powell'ın ABD ekonomisinin görünümü hakkındaki açıklamalarının ardından doların değer kazanmasına paralel olarak dün yaklaşık bir yılın en düşük seviyesine geriledikten sonra bugün dip seviyelerde yatay seyrediyor.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün yüzde 1 kayıpla 1,225.58 dolara, yani geçen yıl Temmuz ayından bu yana en düşük seviyeye indikten sonra bugün 1,227.78 dolarda bulunuyor.

 


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