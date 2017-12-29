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Çeyrek altın ne kadar? ( 29 Aralık altın fiyatları )

29.12.2017 - 09:18

Altının ons fiyatı, bir ayın en yüksek seviyesini görürken; gram altın 157 liradan, çeyrek altın 258 liradan alıcı buldu.

Doların izlediği zayıf seyir ve küresel siyasi belirsizliklerin güvenli liman arayışlarını artırmasıyla son 12 ayda yükselen altın fiyatları bugün bir ayın zirvesine ulaşarak 2010'dan beri en iyi yıllık performansını kaydetmeye hazırlanıyor.

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Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,296.26 dolar ile 29 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra yüzde 0.1 artışla 1,295.36 dolar seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı 157 liranın üzerinde işlem görürken; çeyrek altın yüzde 1,54 yükselişle 258 liradan, cumhuriyet altını ise 1058 liradan alıcı buldu.


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