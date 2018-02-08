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Güncel altın fiyatları , çeyrek altın ne kadar ( 8 Şubat altın fiyatları )

08.02.2018 - 10:23

Altının ons fiyatı 1 ayın en düşük seviyelerine yakın işlem görürken, gram altın 160 lira, çeyrek altın 263 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 160 lira seviyelerinde dengelendi. Dün dolar kurundaki değer kazançlarına paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 artışla 160,9 liradan tamamladı.

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Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 160 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 263 lira, Cumhuriyet altını da 1.072 liradan satılıyor. 

ONS ALTIN 1 AYIN DİBİNDE

Altın fiyatları Fed'in bu yıl daha fazla faiz artışı yapabileceği beklentilerinin yaşandığı bir ortamda doların yüksek seyir izlemesiyle ard arda üçüncü günde de gerileyerek dün gördüğü dört haftanın dip seviyesine yakın seyrediyor.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.4 düşüşle 1.313.51 dolara geriledi.

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