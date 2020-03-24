Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 24 Mart altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 331 lira seviyesinde hareket ederken; altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1624 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1602 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, yeni güne 328 liradan başlarken; gün içerisinde en yüksek 336 lirayı gördü. Altın fiyatları, Fed'in sınırsız varlık alım programına gitmesinin ardından yukarı yönlü hareket ederken; gram altın fiyatları, saat 16.49 itibarıyla 331.28 lira seviyesinde işlem gördü. Altının ons fiyatı ise yüzde 3.19 yükselişle 1602 dolardan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Analistler, yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sınırsız varlık alım programına gitmesinin ardından altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketin gözlemlendiğini ifade etti.

Fed'in para politikasının etkili geçişkenliğini sağlamak ve piyasaları desteklemek amacıyla aldığı karar öncesi 1.490 dolar civarında seyreden altının ons fiyatının karar sonrası 1.585 doları test ettiğini vurgulayan analistler, salgın ve parasal genişleme adımlarına yönelik haber akışının yatırımcıların odağında olacağını söyledi.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Etiketler