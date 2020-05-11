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Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 11 Mayıs güncel altın fiyatları

11.05.2020 - 09:59 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 11 Mayıs güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 386 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1712 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1701 dolardan işlem görüyor. İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Özer; "Genel görünümde oyun değiştirici bir etki olmadığı sürece ons altında orta-uzun vadede yukarı yönlü seyirlerin devam edeceğini geri çekilmelerin alım fırsatı verebileceğini düşünüyoruz" dedi.

Gram altın fiyatları geçtiğimiz hafta ons altın fiyatındaki yükseliş ve dolar kurundaki hareketliliğin etkisiyle rekor üzerine rekor kırarken, haftayı 388 lira seviyesinden tamamladı. Gram altın yeni haftaya yatay seviyeden başlarken; gün içerisinde en düşük 386.77 lira seviyesini; en yüksek ise 391.08 lira seviyesini gördü.

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Gram altın saat 13.00 itibarıyla yüzde 0.22 oranında düşüşle 386.99 lira seviyesinde işlem görürken; altının ons fiyatı gün içerisinde 1712 dolar seviyesine kadar yükselerek şu dakikalarda ise yüzde 0.05 oranında düşüşle 1701 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 639 lira, Cumhuriyet altını da 2.610 liradan satılıyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili gelişmelerin risk algısını görece yüksek tuttuğunu ve altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, ekonomilerin yeniden açılacağına ilişkin iyimserliğin ise yükseliş eğilimini sınırlandırdığını ifade etti.

Bugün veri takviminin sakin olduğunu, yeni Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların direnç, 1.700 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 380-400 lira bandının izleneceğini bildirdi.

GERİ ÇEKİLMELER ALIM FIRSATI VERİYOR
Seda Yalçınkaya Özer - İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

Ons altın teknik olarak 1700 -1724 dolar arasına sıkıştı. Salgının ekonomik etkilerini azaltmak için ekonomiler dışa açılmaya devam ediyor. Buna karşın tedbirlerin gevşetilmesiyle birlikte bazı ülkelerde vaka sayılarında artış görülmeye başlandı. Dünya’da endişe halen sürerken, ons altına olan talep devam etmekte… Bununla beraber risk iştahındaki hafif yükseliş ons altındaki yukarı yönü törpüledi.

Kısa vadede 1700 dolar seviyesi aşağı yönde kırılsa dahi ons altın için 1680–1670 dolar bölgesi alım için fırsat veriyor. Genel görünümde oyun değiştirici bir etki olmadığı sürece ons altında orta-uzun vadede yukarı yönlü seyirlerin devam edeceğini geri çekilmelerin alım fırsatı verebileceğini düşünüyoruz.

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