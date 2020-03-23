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Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 23 Mart altın fiyatları

23.03.2020 - 09:57 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 23 Mart altın fiyatları

Gram altın fiyatları 321 lira seviyesinde hareket ederken; Altının ons fiyatı ise yüzde 1.40 yükselişle 1520 dolardan işlem gördü. Özel fon yöneticisi Baştürk, gram altın için kısa vadede 312-310 TL bölgesi üzerinde kalınmasının yukarı yönde hareketleri desteklemeye devam ettiğini belirtirken, gram altında 318 TL'nin ise kritik eşik olarak izlenebileceğine dikkat çekti.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 315 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya yatay seviyeden başladı. Gün içerisinde en yüksek 322.50 lira, en düşük ise 313.06 lira seviyesini gören gram altın fiyatları, saat 16.04 itibarıyla 321.24 lira seviyesinde işlem gördü. Altının ons fiyatı ise yüzde 1.40 yükselişle 1520 dolardan işlem gördü. 

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 521.42 liradan, cumhuriyet altını ise 2 bin 142 liradan alıcı buldu.

Analistler, Corona virüs (Kovid-19) salgını ile ilgili haber akışının ve ülkelerin ekonomi yönetimlerinin aldığı tedbirlerin takip edileceğini belirtiyor.

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GRAM ALTINDA 318 TL SEVİYESİ KRİTİK EŞİK
Rıdvan Baştürk - Özel fon yöneticisi

Küresel piyasalarda ve ekonomilerde Corona virus etkisi sürüyor. Özellikle Avrupa’yı etkisi altına alan bu virüs, ABD ekonomisi üzerinde de etkili oluyor. Türkiye’de ise son günlerde vaka ve ölüm sayılarının arttığını görmekteyiz. Virüs etkisinin ekonomilere ve piyasalara etkisini azaltmak için neredeyse tüm ülke merkez bankaları ve hükümetler birbiri ardına adımlar atıyor. Büyük merkez bankaları faizleri düşürürken, piyasalara ise likidite sağlıyor. Tabii bu adımların piyasalarda henüz olumlu bir sonuç verdiğini söylemek zor. Daha önce de belirttiğimiz gibi para politikalarıyla bu durumu tersine çevirmek çok zor. 

Peki yukarıda bahsettiğimiz gelişmelerin altın cephesine etkisi ne boyutta? Öncelikle ons altın tarafına bakalım. Normal şartlarda küresel bazda endişeler varken yani risk iştahı düşükken ons altına talep olurdu. Ancak birkaç zamandır olağanüstü şartlar yaşandığı için bu korelasyon çalışmıyor. Nakde kaçışın sürdüğü bir süreçteyiz ve ons altın da yükselmekte zorluk çekiyor. Ben 1450 dolar seviyesinin oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Geçen hafta buradan en az 50-60 dolarlık tepkiler üretildi. Bu nedenle 1450 dolar seviyesi kırılmadan yeni bir satış baskısı oluşmayacaktır. Yukarıda ise 1520 dolar ve 1550 dolar direnç seviyeleri… Bu aşamada 1550 doların geçilmesi de zor. Kısacası ons altında 1450-1550 dolar bandını izliyoruz.

Dolar kurunda ise yükselen eğilim sürüyor. Doların küresel bazda güçlü olması ve dolar endeksinin 102 seviyelerine yükselmesi burada önemli noktalardan biri. Diğer yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimlerine devam etmesi, hükümetin teşvikler açıklaması doğal olarak TL üzerinde kırılganlığa neden oluyor. Küresel bazda risklerin arttığı bu süreçte Türkiye’nin risk primi de yükseldi. Uygulanan politikalar, virüs riskini azaltmak için olsa da TL için baskı yaratıyor.

Gram altın için toparlayacak olursak, bir süredir ana yönün yukarı olduğunu ve düşüşlerin alım fırsatı vereceğinden bahsediyoruz. Bu strateji son 2-3 haftalık süreçte güzel fırsatlar verdi. Aynı görüşüm devam ediyor. Kısa vadede 312-310 TL bölgesi üzerinde kalınması yukarı yönde hareketleri desteklemeye devam edecektir. 318 TL ise kritik eşik olarak izlenebilir. 318 TL’nin geçilmesi 330 TL seviyesini potaya sokacaktır.


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