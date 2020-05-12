Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 12 Mayıs güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 382 lira seviyesinde hareket ederken; altının ons fiyatı ise şu sıralarda 1703 dolardan işlem görüyor. Ons altın fiyatının 1706 dolar direncinin altında kalmaya devam etmesi durumunda yükselişinde zorlanabileceğini düşündüğünü belirten İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Karadağ, “Gram altın yatırımcıları mevcutta uzun pozisyonlarını korumaya devam edebilir” şeklinde belirtti.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 386 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay bir seviyeden başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 382.05 lira seviyesini, en yüksek ise 386.75 lira seviyesini görürken; saat 15.14 itibarıyla yüzde 0.78 oranında düşüşle 382.83 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 631 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 518 liradan alıcı buldu.

Altının ons fiyatı gün içerisinde 1707 dolar seviyesine kadar yükselirken, şu dakikalarda ise yüzde 0.33 oranında yükselişle 1703 dolardan işlem gördü.

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Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili gelişmelerin risk algısını görece yüksek tuttuğunu ve altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, ekonomilerin yeniden açılacağına ilişkin iyimserliğin ise yükseliş eğilimini sınırlandırdığını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların direnç, gram altında ise 375 liranın destek konumuna geldiğini bildirdi.

ONS ALTINDA 1706 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK

Eda Karadağ - İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı

Ons altın zaman zaman 1700 dolar seviyesinin altına doğru gevşiyor, ancak kalıcı olamıyor. Altın için, risklerin sürüyor olması temkinli hareketine neden oluyor. Dünya geneli normale dönmeye çalışırken, bir taraftan salgında ikinci dalga tedirginliği konuşuluyor. Altın da bu tablo karşısında temkinli ve yön arayışında… Bugün ABD’den açıklanacak enflasyon verisi bulunuyor, ancak altın üzerinde etkisi sınırlı kalabilir.

Teknik olarak ele aldığımda, 22 günlük ortalaması 1706 dolar seviyesinden geçiyor. Şu sıralar 1700 dolar sınırında işlem gören ons altın için 1706 dolar direncinin altında kalmaya devam etmesi durumunda yükselişinde zorlanabileceğini düşünüyorum. Bugünlerde net bir yönden bahsetmek zor olabilir. Geri çekilmelerde şimdilik 1690 dolar desteğini izleyebiliriz.

Gram altın yatırımcıları mevcutta uzun pozisyonlarını korumaya devam edebilir. İlave pozisyonlar için gram altındaki geri çekilmeleri değerlendirebilir.

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