Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 5 Ekim altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 476 lira seviyesinde hareket ederken; altının ons fiyatı ise şu sıralarda 1906 dolardan işlem görüyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, "Ons altın, bu hafta içerisinde küresel piyasalarda süren belirsizlik ortamından faydalanarak geçen hafta 1.900 doların üzerine yaptığı çıkış denemesini büyük ihtimalle yeniden gerçekleştirecektir" dedi.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 473 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya 472 lira seviyesinden başladı. Ons altında yaşanan düşüşe paralel olarak yeni haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan gram altın, gün içerisinde en düşük 469.94 lira, en yüksek ise 477.75 lira seviyesini görürken; saat 16.26 itibarıyla yüzde 0.47 oranında yükselişle 476.00 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 776 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 195 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1909 dolar seviyesini görürken; ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.38 oranında yükselişle 1906 dolardan işlem gördü.

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Covid-19'a yakalanan ABD Başkanı Trump'ın sağlık durumunun iyiye gitmesiyle beraber küresel piyasalarda risk iştahının yükselmesi altının ons fiyatını baskılarken; Brexit görüşmelerine ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmeler de altın fiyatlarını etkileyebilecek maddeler arasında yer alıyor.

ALTIN ÇIKIŞ DENEMESİNİ YENİDEN GERÇEKLEŞTİRECEKTİR

Murat Özsoy - Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Haftaya 1.900 doların çok hafif altında başlayan ons altın, bu hafta içerisinde küresel piyasalarda süren belirsizlik ortamından faydalanarak geçen hafta 1.900 doların üzerine yaptığı çıkış denemesini büyük ihtimalle yeniden gerçekleştirecektir.

Ons altının 1900 dolar üzerine çıktığı ve bu seviyenin üzerinde kalmayı başardığı müddetçe önce 1.910 dolar, ardından da güçlü bir ivme ile 1.920 dolar üzerine hareket etmesini bekleriz. ABD seçimlerine kadar daha kademeli olan bu hareketin 3 Kasım sonrasında ise hızlanmasını bekliyoruz.

Ons altındaki toparlanma ve dolar/TL’deki yükseliş ile gram altında geçen hafta başı sert bir yükseliş meydana geldi. Bu hafta içerisinde olası bir geri çekilme görecek olursak 470 TL’nin altına inme ihtimali çok zor görülüyor. Ons altın ve beraberinde dolar/TL kurunda da artış ivmesiyle başlayan bir hafta olması halinde gram altın 476 TL fiyat üzerini zorlayacaktır. Ve önündeki direnç seviyesi de 482 TL olarak görülüyor. Gram altının bu hafta başı itibariyle ana yükseliş kanalındaki hareketine devam edeceğini tahmin ediyoruz.

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