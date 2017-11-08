Altın alacaklar dikkat! Fiyatlar tarihi seviyede

Altının gram fiyatı 159.7 lira ile tarihinin en yüksek seviyesini görürken, altının ons fiyatı dolardaki düşmesine paralel olarak değer kazandı.

Altının gram fiyatı, dün kırdığı tarihi rekorun ardından, 159,1 lira seviyesinde dengelendi. Dün yurt içi piyasalar kapandıktan sonra döviz kurlarındaki değer kazançlarına paralel tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 159,7 lirayı gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 159,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,30 azalışla 159,1 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 261, Cumhuriyet altını 1.065 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ALTININ ONSU YÜKSELDİ

Altın fiyatları, ABD'de şu anda tasarı halinde olan vergi indirimlerinin uygulamaya giriş tarihinin gecikebileceğine dair haberlerle doların değer kaybetmesine paralel olarak yukarı

yönlü seyir izledi.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 yükselişle 1,276.3 dolarda bulunuyor.