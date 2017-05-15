Altının ons fiyatı doların baskı altında kalmasına paralel yükselirken, çeyrek altın 231 liradan alıcı buldu.

Altın ABD'de Cuma günü açıklanan ve beklentileri karşılamayan ekonomik verilerin ve Kuzey Kore'nin yeni füze denemesinin ardından doların baskı altında kalmasına paralel olarak değer kazandı.

Altının Cuma günü yüzde 0.3 yükselen spot piyasadaki ons fiyatı bugün de yüzde 0.1 yükselerek 1,229.81 dolara çıktı.

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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı yüzde 0,14 düşüşle 140 liradan işlem görürken; çeyrek altın 231 liradan, cumhuriyet altını ise 951 liradan işlem gördü.

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