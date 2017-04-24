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Altın alacaklar dikkat! 3 haftanın dibinde!

24.04.2017 - 09:42 | Son Güncelleme : 24.04.2017 - 13:35

Gram altın 146,9 liraya gerileyerek yaklaşık 3 haftanın en düşük seviyesini gördü. Altının ons fiyatı ise 2 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Altının gram fiyatı, geçen hafta genelinde etkili olan düşüş eğilimini yeni haftaya da taşıyarak 146,9 lira ile 4 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Saat 11.05 itibarıyla altının gram fiyatı 147,4 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 242 lira, Cumhuriyet altını 986 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda artan risk iştahına paralel değer kaybeden altının ons fiyatı da şu dakikalarda yüzde 0,95 azalışla 1.271,9 dolardan işlem görüyor. 

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ONS ALTIN 2 HAFTANIN DİBİNDE

Altın fiyatları Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu merkez aday Emmanuel Macron'un geçmesinin ardından yatırımcıların güvenli liman varlıklardan çıkmasına paralel olarak yaklaşık iki haftanın en düşük seviyesine indi.

Bugün en düşük 1,265.9 dolar düzeyini gören altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 1,07 ekside 1,270 dolarda bulunuyor.

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