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Çeyrek altın ne kadar? ( 27 Temmuz altın fiyatları )

27.07.2017 - 13:58

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizlerde değişiklik yapmamasının ardından 1.265 dolarla 6 haftanın zirvesini gördü.

Dün, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri değiştirmemesinin ardından dolar diğer para birimleri ve emtialar karşısında düşüşe geçti. Buna paralel altının onsu dün yüzde 0,87 değer kazanarak günü 1.261 dolardan tamamlaması sonrasında bugün de 1.265 dolarla 15 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesine kadar çıktı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı ise ons fiyatındaki artışa karşın dolar kurundaki düşüşle 143 lira seviyesinde yatay bir seyir izliyor. Şu dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 235 lira, Cumhuriyet altını 959 liradan satılıyor. 

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