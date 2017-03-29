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"Altın 4 yılın zirvesini görebilir"

29.03.2017 - 10:20

Yükselen enflasyon ve negatif reel faizler altının 4 yılın zirvelerine çıkmasına neden olabilir.

Merkezi Lihtenştayn'da bulunan şirketin yönetici ortaklarından Ronald-Peter Stoeferle, altının boğa piyasasının erken safhalarında olabileceğini kaydetti. Uzman, bu yıl altının ons fiyatının 1.400-1.500 dolar seviyelerine yükselebileceğini öngördü.

Bugün 1.248 dolar seviyelerinde seyreden spot altın en son 2013'ün Eylül ayında 1.400 dolardan işlem görmüştü.

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bloomberght'de yer alan habere göre; altın fiyatları bu yıl ABD Başkanı Donald Trump'ın vaatlerini gerçekleştiremeyeceği beklentisi, Avrupa'daki seçimler ve Brexit belirsizlikleriyle yükseldi. Yatırımcılar şimdi enflasyonun Fed'in hedefine yaklaşıp yapmadığına ve enflasyonun hızlanıp hızlanmadığına dair işaretler arıyor. Fed'in tercih ettiği enflasyon Ocak ayında yıllık %1.9 olarak %2'likhedefin biraz altında kalmıştı.

Asıl ivmelenmenin yaz ayının başlarında gerçekleşeceğine dikkat çeken Stoeferle "Altın şu an boğa piyasasının erken safhasında. Bu nedenle herkes bir nebze temkinli veya olumsuz ancak bu durum değişecek" diye konuştu.

Diğer bir kurum Societe Generale Fed'in daha fazla sıkılaştırma yapması ve siyasi gelişmelerin sınırlı etkisi nedeniyle altın fiyatlarının düşeceğini öngörüyor. Bankaya göre altının onsu yılın 4. çeyreğinde ortalama 1.125 dolar olabilir. 

Geçen yılın son çeyreğinde en iyi fiyat tahmini yapan BNP Paribas da temkinli. Kuruma göre Fed'in faiz artışını sürdürmesi doları güçlendirirken külçe altının onsu muhtemelen düşecek.

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