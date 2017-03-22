Altın 3 haftanın zirvesini gördü

Altının ons fiyatı 1250 dolara yaklaşarak 3 haftanın zirvesini gördü. Çeyrek altın 238 liradan satılıyor.

Altın fiyatları yatırımcıların riskli varlıklardan çıkarak güvenli limanlara yönelmesine paralel olarak üç haftanın zirvesini gördü. Altının ons fiyatı dün yüzde 1.2 yükselerek 2 Mart'tan bu yana en yüksek seviye olan 1,247.6 dolara yükselirken bugünde gün içinde yükselişini sürdürdü. 1.248 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı saat 10.15 itibarıyla 1.247 dolardan işlem gördü.

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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı yüzde 0,12 yükselişle 145 liranın üzerinde işlem görürken, çeyrek altın 238 liradan, Cumhuriyet altını ise 968 liradan alıcı buldu.

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