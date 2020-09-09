Gram altın fiyatları, 1 gram altın ne kadar, Çeyrek altın fiyatları, Altın yorum, 9 Eylül altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 463 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1934 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1923 dolardan işlem görüyor. Gedik Yatırım - Yatırım Danışmanı Bal, "(ons altın) 1906 dolar seviyesinin yakından takip edilmesi ve bu seviye altında satışların hız kazanabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır" dedi.

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Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 462 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 464 lira seviyeden başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 462.61 lira, en yüksek ise 465.77 lira seviyesini görürken; saat 14.20 itibarıyla yüzde 0.31 oranında yükselişle 463.39 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 759 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 122 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1934 dolar seviyesini görürken; ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.42 oranında düşüşle 1923 dolardan işlem gördü.

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Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumsuz gelişmelerin risk algısını artırsa da altının ons fiyatında önemli destek olarak görülen 1.920 dolara yaklaştıkça satışların karşılandığını söyledi.

Küresel ekonomide beklentilerden iyi gelen makro ekonomik veriler ve bazı uluslararası kuruluşların küresel ekonomiye ilişkin olumlu yöndeki revizyonlarının ise altının yükselişini sınırladığına dikkati çeken analistler, bugün veri takviminin sakin olduğunu, jeopolitik gelişmelerle birlikte Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.950 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını vurguladı.

1906 DOLAR SEVİYESİ YAKINDAN TAKİP EDİLMELİ

Onurcan Bal – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Nisan ayı itibariyle genel olarak yukarı yönlü bir seyrin izlendiği ve temmuz ayında yükselişlerin güç kazandığı ons altında son haftalarda dalgalı ve bir miktar satıcılı bir fiyatlama yaşanıyor. Ağustos ayı içerisinde aşı kaynaklı iyimser haber akışları ons altın fiyatında düzeltmeleri meydana getirirken, son günlerde ise ABD’de teknoloji hisselerindeki satışların risk iştahını baskılaması ve doların küresel çapta tekrar değer kazanması ons altın üzerinde baskı yaratıyor.

Eylül ayı başında küresel dolar endeksi (DXY) 92’li seviyelerinde altına sarkarken, son dönemde dolardaki değer kazanımına bağlı olarak 93,50’li seviyeleri aşmış durumda. Dolarda değer kazanımını beraberinde getiren temel gelişmeler ise; salgın kaynaklı endişeler, risk iştahında gözlenen zayıflama, Brexit kaynaklı endişeler nedeniyle sterlindeki zayıflama ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinden gelen güçlü Euro’nun risk oluşturduğuna ilişkin değerlendirmelerin Euro’yu baskılaması sayılabilir.

Dolardaki değer kazanımlarının baskıladığı ons altında kısa vadede 1906 ve 1941 dolar seviyeleri arasında bir sıkışma alanı içerisinde hareketlerin yaşandığı görülüyor. 50 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 1906 dolar seviyesi altında olası kapanışlar satışların hız kazanmasına neden olabilir. 1906 dolar altında 1863-1834 dolar ve 1791 dolar seviyeleri gündeme gelebilir. Bu tarafta 1906 dolar seviyesinin yakından takip edilmesi ve bu seviye altında satışların hız kazanabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.

Kısa vadede teknik görünümün zayıflama kaydettiği ons altına ilişkin uzun vadeli beklentiler ise yukarı yönlü kalmaya devam ediyor. Bu tarafta Fed Başkanı Powell’ın söylemleri de dikkate alındığında uzun bir süre düşük faiz ortamının devam edeceği değerlendiriliyor.

Düşük faiz ve bol likidite ortamı 2008 yılından sonra da yaşanırken, mevcut konjonktürün ons altın ve hisse piyasalarını desteklediği görüldü. İçerisinde bulunduğumuz bu dönemin de ons altını uzun vadede destekleyebileceği yapılan değerlendirmeler arasındadır. Ancak salgın kaynaklı gelişmeler, aşı çalışmaları hakkındaki açıklamalar ve dolardaki seyir ons altındaki fiyatlamalar üzerinde etkisini sürdürecektir.

Zaman zaman volatilitenin artış kaydettiği ons altında tekrar alımların yaşanması durumunda bahsettiğimiz sıkışma alanının üst bandını oluşturan 1941 dolar seviyesi üzerinde kapanışların yaşanması yükselişlerin güç kazanması açısından önem taşımaktadır. 1941 dolar üzerinde 1973-1992 dolar ve 2006 dolar seviyeleri kısa vadede direnç olarak takip edilebilir. Tekrar 2000 dolar üzerinde kapanışların yaşanması ve tarihi zirvenin bulunduğu 2075 dolar seviyesinin aşılması ons altında tekrardan güçlü yükselişleri beraberinde getirebilir.

Yıl içerisinde ons altın fiyatlarındaki yükselişten destek bulan ve tarihi zirvelerini yenilenen gram altında son haftalarda ons altındaki zayıf görünüme bağlı olarak yükselişlerin hız kestiği görülüyor.

Ancak Dolar/TL kurunda gözlenen yükselişler gram altın fiyatlarında ciddi bir zayıflamanın önüne geçiyor. Önümüzdeki günlerde ons altın ve kur cephesindeki seyir gram altındaki fiyatlamalar açısından belirleyici olacaktır.

Doların küresel çaptaki değer kazanımına bağlı olarak Dolar/TL kuru tarihi zirvelerini yenilerken, kurdaki yükselişlerin devam etmesi gram altın fiyatlarını destekleyebilecektir. Kurdaki yükselişe ilave olarak ons altının toparlanma kaydetmesi ise gram altında yeni tarihi zirve denemelerini beraberinde getirebilir.

Uzun vadeli yatırım aracı olarak portföylerde yer alan gram altında 467 ve 472 TL seviyeleri kısa vadeli direnç noktaları olurken, yükselişlerin devam etmesi halinde 478 TL ile tarihi zirvenin bulunduğu 488 TL seviyeleri tekrar gündeme gelebilir. Geri çekilmelerde ise ağustos ayından bu yana destek olarak çalışan 22 günlük üssel ortalama (458,50) önemli destek konumundadır. Ortalama altında teknik satışların hız kazandığı görülebilir. Bu durumda 450 TL – 444 TL ve 434 TL seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir.

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