Altın Fiyatları 16 Şubat 2018 Cuma

Son Güncelleme :
ALTIN (TL/GR) -0,33 % ALIŞ(TL) 163,32 SATIŞ(TL) 163,34 Çeyrek Altın 0,92 % ALIŞ(TL) 261,38 SATIŞ(TL) 267,92 Altın (ONS) 0,08 % ALIŞ($) 1.354,24 SATIŞ($) 1.354,53

En güncel altın fiyatları için aşağıdaki tablolarda istediğiniz altın türünün üzerine tıklayın.

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  • kurlar
  • Alış
  • Satış
  • %
  • Saat
  • Gümüş (TL/GR)
  • 2,02
  • 2,03
  • -0,85%
  • 17:18
  • Gümüş ($/ONS)
  • 16,76
  • 16,78
  • -0,68%
  • 17:04
  • Gümüş (Euro/ONS)
  • 13,47
  • 13,48
  • -0,15%
  • 17:04
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Altın Fiyatları ve Altın Hakkında

Altın fiyatları 16 Şubat 2018 Cuma ile ilgili en güncel bilgileri ve altın fiyatlarının anlık değişim hareketlerini grafiklerle bigpara.hurriyet.com.tr'den takip edebilirsiniz. 16 Şubat 2018 Cuma altın fiyatlarını günlük olarak takip ederek alım satım işlemlerinizde kazanç elde edebilirsiniz. Altın fiyatlarındaki değişiklikler; ons ve dolar kuruna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Altının hem hediye hem de yatırım aracı olarak kullanılıyor olması sebebiyle fiyatlarında da sürekli değişiklikler olmaktadır. Örneğin işçiliği, el emeği yüksek olan altın ürünleri hediyelik olarak kullanılırken daha küçük boyutlarda ve işçiliği az olanları yatırım aracı olarak kullanılmaktadır. Bunlara örnek vermek gerekirse; gram altın, çeyrek altın, tam altın en çok tercih edilenlerdir. Diğer yatırım arçlarına oranla altının daha çok tercih edilmesinin temel sebeplerinden birisi, altın fiyatlarının ekonomik krizlerden daha az etkileniyor olmasıdır. Bigpara üzerinden 16 Şubat 2018 Cuma altın fiyatlarını güncel olarak takip edebilir, altın fiyatı hesaplama aracı ile altın çeviri işlemlerinizi rahatça gerçekleştirebilirsiniz. Bu çeviri aracı sayesinde altın bilezik fiyatlarını hesaplama ve ya tam & gram altın hesaplama işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz. Finans veya Altın dünyasındaki tüm gelişmeleri yenilenen BigPara Mobil uygulaması ile takip edebilir, en güncel haberleri anında bildirim olarak alabilirsiniz. 16 Şubat 2018 Cuma günü altın fiyatları bigpara.hurriyet.com.tr'nin uzman kadrosu tarafından anlık olarak takip edilmekte ve değişiklikler anında web sitemize yansıtılmaktadır. Sizler de altın fiyatları ile ilgili düşüncelerinizi yorum olarak yazarak diğer okuyuculara katkıda bulunabilirsiniz.

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